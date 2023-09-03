TEKNOFEST'te tabiat severlere doğada yaşam sanatı eğitimi verildi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, TEKNOFEST kapsamında tabiat severlere doğada yaşam sanatı, kampçılık ve kamp teknikleri eğitimi verdi.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, etkinliklerle devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde Doç. Dr. Ünal tarafından tabiat tutkunlarına doğada yaşam sanatı, kampçılık ve kamp teknikleri eğitimi verildi.
Doğal objelerle ateş yakma, su bulma, barınak yapma, doğada kampçılık ve kamp teknikleri, harita okuma ve doğada yön bulma, zehirli ve zehirsiz sürüngenleri tanıma, yaban hayvanlarını iz ve belirtilerinden tanıma teknikleri ve doğal şartlarda liderlik, eğitimin konu başlıkları arasında yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.