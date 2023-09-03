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SOLOTÜRK ve İnsansız Hava Aracı Akıncı, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde gösteri düzenliyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretecek gençler TEKNOFEST'lerde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin insanlık ve ülke için gerekli teknolojilerin üretilmesinde ana bileşen olan insan kaynağının TEKNOFEST'lerden yetiştiğini belirtti.

Zeynep Duyar  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretecek gençler TEKNOFEST'lerde Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Mandal, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son gününde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan TEKNOFEST'in sonuna geldiklerini hatırlatan Mandal, bu değişim ve dönüşüm festivalinin en önemli aktörlerinden birinin TÜBİTAK olduğunu dile getirdi.

Mandal, geliştirdikleri tüm teknolojileri vatandaşları eğlendirerek öğrettiklerini ifade ederek, bilişim teknolojileri alanındaki araştırma merkezlerinin geliştirdiği yapay zeka, bulut bilişim ve çip gibi 17 teknolojiyi oyunlaştırarak birkaç dakika içerisinde tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

"Gelecek TEKNOFEST'te"

Amaçlarının gençlerde farkındalık oluşturmak ve onlara "ben de yapabilirim" düşüncesini aşılamak olduğunun altını çizen Mandal, şunları kaydetti:

"Burada yarı iletken çip üretim laboratuvarımız var. İlk ve orta öğretim yaşlarındaki çocuklarımız burada tulumlarını giyip temiz odanın içerisinde gerçekçi ortamı simüle edip kendi tasarımlarıyla çip oluşturuyor. Ana hat lokomotifimizin burada maketini de görüp deneyimleyebiliyorlar. SAGE'nin geliştirdiği füzelerimizi görebiliyorlar. O füzelerin yan tarafında da maketlerini yapabiliyorlar. Diğer yandan İMECE, 6A uydularımızı görüp bunların maketlerini atölyede yapabiliyorlar. Bunun yanında hidrojen enerjisini elde etmeyi öğreniyorlar. Bunların hepsini deneyerek yapıyorlar. Türkiye'nin insanlık ve ülke için gerekli teknolojilerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesinde ana bileşen olan insan kaynağı TEKNOFEST'lerden yetişiyor. 2018'de ilk TEKNOFEST'i yaptığımızda salonlarımız bomboştu. İnsanlar bir müzeye gelmiş gibi gelip bakıp gidiyordu. Şimdi ise görüyorsunuz, yoğun bir ilgi var. Artık ürkeklik bitmiş. Anlamlı ve zor sorular soruyorlar çünkü merak ediyorlar. Merak etmek demek gelecek demek. Gelecek de TEKNOFEST'te."

Mandal, bu yılın üçüncü TEKNOFEST'ini 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştireceklerini anımsatarak, vatandaşları bu ile davet etti.

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