TEKNOFEST'in 'mucit çocukları' engelli dostu teknolojilerini sergiliyor
Geliştirilen teknolojiler arasında, görme engelli öğrenciler için sesli ve özgün kabartmalı periyodik tablodan otizmlilerin konuşma eğitimine yardımcı olacak robota kadar birçok çalışma bulunuyor.
İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamındaki İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na katılan "mucit çocuklar", etkinlikte engelli dostu teknolojilerini sergiliyor.
Eryaman Okyanus Koleji öğrencisi Nehir Vural (11), Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu TEKNOFEST'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı okuldan arkadaşı Ada Ayvalı (11) ile "Kabartmacılar" isimli bir takım kurduklarını ve görme engelli öğrenciler için periyodik tablo yaptıklarını söyledi.
Projelerinin isminin "Braille Alfabeli Sesli Periyodik Tablo" olduğunu belirten Vural, "Element sınıflarına özel 4 özgün kabartma geliştirdik. Bu kabartmalar normalde hiçbir yerde yok. Bunların hepsini biz yaptık. Örneğin, sağ tarafında tek çizgi olan ametal, üst tarafında tek çizgi olan metal, dört bir yanında tek çizgi olan yarı metal. Çizgisi olmayan ise soygazları temsil ediyor." diye konuştu.
Ada Ayvalı ise periyodik tabloyu yaparken yanına 4 adet düğme de yerleştirdiklerini aktararak, görme engelli öğrencilerin bu düğmelere bastıklarında sesli bir şekilde element özelliklerini dinleyebileceğini bildirdi.
Ayrıca periyodik tabloda kullandıkları özgün kabartmaları bu tuşlarda da kullandıklarını anlatan Ayvalı, "Kendi seslerimizi kaydederek bu tuşlara yerleştirdik. Periyodik tablomuzu kullanan engelli öğrenciler çok beğendi. Onların periyodik tabloyu öğrenmesinde kolaylık sağladık. Önümüzdeki süreçte maliyeti düşük olan bu projemiz seri üretime geçirilebilir." şeklinde konuştu.
Otizmli çocuklara kelime öğreten robot
Çorlu Bahçeşehir Koleji öğrencisi Defne Sert de (12) arkadaşlarıyla otizmlilerin konuşma eğitimine yardımcı olacak bir robot geliştirdiklerini söyledi.
"Oti" isimli robotlarının, otizmli çocuklara yeni kelimeler öğreterek onların sözcük dağarcığını genişlettiğini belirten Sert, şunları kaydetti:
"Robotumuzun araştırmalarını yaparken aslında hem internetten yararlandık hem de bir otizmli çocukla iletişim kurma şansımız oldu. Bu sayede de onlarla ilgili bilgi edinebildik. Geliştirdiğimiz robotu kullanan otizmli çocuklar, ilk önce 'merhaba' ve 'günaydın' kelimeleriyle başlıyorlar. Ardından bizim belirlediğimiz 30 tane 4 kategoriden sözcük var. Her gün için üçer kelime öğrenecek şekilde tasarladık. Robotumuz, üç kelimeyi üçer kere tekrar ediyor ve ardından çocukların da tekrar etmesini istiyor. Buna göre bir düzenek hazırladık.
Robotumuz, eğer çocuktan geri cevap almazsa bunu tekrar etmeye devam ediyor ve emir komutları uyguluyor. Günlük tekrarların bitmesiyle birlikte robotumuz, bir oyuncağa dönüşerek otizmli çocuklara motivasyon kaynağı sağlıyor."
TEKNOFEST'te söz konusu çalışmaların yanı sıra farklı yaş gruplarından öğrenciler tarafından geliştirilen çok sayıda engelli dostu proje de yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.