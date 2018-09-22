TEKNOFEST'e pedal çevirdiler

Fotoğraf:AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 500 bisikletli TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'na kadar pedal çevirdi.

Dünyanın çeşitli kentlerinde her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın bu yılki teması, "Çeşitlendir ve Devam Et" olarak belirlendi. Etkinlikler kapsamında 500 bisikletli, sabah saatlerinde belediyenin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, İstanbul'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kentte 160 kilometre bisiklet yolunun bulunduğunu kaydeden Baraçlı, 2023'te bisiklet yolunu bin 50 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Baraçlı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan hareketlilik ve yenilik her noktada devam ediyor. Biz de çalışmamızı bu doğrultuda devam ettirirken, İstanbul'da bu hareketliliğin etkili olması adına bisikleti ön plana çıkarıyoruz. Bisiklet kullanımı hem emisyonu azaltabilmek hem çevre duyarlılığını arttırabilmek adına önemli." dedi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü, etkinliğe katılan bisiklet sürücülerine, mobil büfelerle yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Bisiklet sürücüleri D-100 Karayolu, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu güzergahlarını kullanarak yaklaşık 42 kilometre pedal çevirdi. 500 bisikletli, 2 saat sonunda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali alanına ulaştı.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk