Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun 6. yılı

Yüksek Mahkemeye bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 200 bin 835 oldu. Anayasa Mahkemesi, başvuruların 160 bin 456'sını karara bağladı.

ANKARA

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 200 bin 835 oldu.

Yüksek Mahkemeden bireysel başvuru hakkının tanınmasının 6. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, bireysel başvurunun, gerek Anayasa Mahkemesinin işlevinde gerekse genel anlamda Türk hukukunda önemli yenilikler getirdiği bildirildi.

Açıklamada, bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesinin, sadece kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıktığı, insanların günlük hayatını etkileyen olayları doğrudan ele alan, topluma dokunan bir yargı organı haline geldiği vurgulandı.

Bireysel başvurunun amaçları arasında temel haklara ilişkin sorunların iç hukukta çözüme kavuşturulmasının da bulunduğu aktarılan açıklamada, bireysel başvuru yolunun açılmasıyla Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) derdest başvuru sayısında her geçen yıl azalma olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvurulara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı bin 342 iken, yıllar içerisinde başvuru sayısında büyük artış yaşandı.

Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya azaldı, 40 bin 530 olarak belirlendi.

Bu yıl 1 Ocak-21 Eylül döneminde ise 27 bin 356 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesinin kapısı, bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den bu yana 200 bin 835 kez çalındı.

Başvuruların 160 bin 456'sı karara bağlanırken mahkemede karar bekleyen 40 bin 379 dosya bulunuyor.

2 bin 879 ihlal kararı verildi

Yüksek Mahkeme, bugüne kadar 2 bin 879 başvuru hakkında ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tuttu.

Yüksek Mahkemenin ihlal kararlarından yüzde 76'sını "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu. Anayasa Mahkemesi, bu konuda 2 bin 200 karar verdi.

Muhabir: Kemal Karadağ