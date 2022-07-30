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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi

Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi.

Mustafa Çalkaya   | 30.07.2022
TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK ve HAVELSAN paydaşlığında Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada, özgün araç kategorisinde 21, hazır araç kategorisinde 9 takım mücadele etti.

Özgün araç kategorisinde en özgün yazılım yapan takım Team İMU, en iyi takım ruhuna sahip takım Beu Ovat oldu. Hazır araç sınıfında en özgün yazılım yapan takım olarak Raclab, en iyi takım ruhuna sahip takım olarak Talos seçildi.

Gerçek pistlere yakın zorlu bir parkurda gerçekleştirilen yarışma sonucunda belirlenen 10 araç, Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'te görücüye çıkacak.

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