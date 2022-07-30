TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor

Ordu
Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, TEKNOFEST 5. yıl videosuyla başladı.
Festivalin ilk gününün anlatıldığı programda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.
Etkinlikte, "Karma Sürü Simülasyon Yarışması", "Sürü Robotlar Yarışması", "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması" ve "Tarımsal İKA Yarışması" devam ediyor.
Gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği programda vatandaşlar, stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.
TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları, yarın Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu ve kapanış programıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.