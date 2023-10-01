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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde de hava gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Halil Şahin  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

İzmir

Çiğli Havaalanı'ndaki festivalin son gününde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler gösteriler sundu.

Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotların gösterileri büyük ilgi gördü.

İzleyiciler alkışlarıyla ekiplere destek verdi. Birçok kişi de cep telefonu kameralarıyla unutulmaz anları görüntüledi.

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