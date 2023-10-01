TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi

İzmir
Çiğli Havaalanı'ndaki festivalin son gününde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler gösteriler sundu.
Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotların gösterileri büyük ilgi gördü.
İzleyiciler alkışlarıyla ekiplere destek verdi. Birçok kişi de cep telefonu kameralarıyla unutulmaz anları görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.