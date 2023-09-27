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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İzmir'de "Deneyap Makeathon Yarışması" finali yarın başlıyor

Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen proje geliştirme ve prototipe dönüştürme yarışmasında 32 takım, 48 saat boyunca birincilik için mücadele edecek.

Mustafa Güngör  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
TEKNOFEST İzmir'de "Deneyap Makeathon Yarışması" finali yarın başlıyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

İzmir

TEKNOFEST İzmir kapsamında, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen proje geliştirme ve prototipe dönüştürme yarışması "Deneyap Makeathon"un finali, 32 takımın katılımıyla yarın başlayacak.

Çiğli Havaalanı'nda bugün kapılarını açan TEKNOFEST İzmir, "Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması"nın finallerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye genelinde 1005 takım arasından finale kalan 32 takım, yarın saat 10.00'dan itibaren 48 saat boyunca sürecek yarışmada, kendilerine verilen malzeme ve aletlerle proje geliştirip prototip üretecek.

Ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan takımlara otuzar, ikinci olan takımlara yirmişer, üçüncü olan takımlara da onar bin lira ödül verilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında (T3) uzman olarak görev yapan Yiğithan Mangır, AA muhabirine, yarışmanın ilkinin düzenlendiğini hatırlattı.

Festivalin ilk gününde 32 takımda mücadele edecek 113 öğrenciye yarışmaya ilişkin eğitim verdiklerini kaydeden Mangır, "Yarın itibarıyla 48 saatlik yarış süreci başlıyor olacak. Bu 48 saat içerisinde geliştirdikleri fikirleri portatife dönüştürecekler. Ana temeldeki amaç burada bir üretim yapmak ve bu üretimde çalışan bir prototip çıktısı elde etmek." diye konuştu.

Türkiye genelinden 1005 takımın yarışmaya başvurduğunu belirten Mangır, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 81 ilde deneyap atölyelerimiz var. Oradaki öğrencilerimiz bu yarışmaya başvurdu. 408 takım, tanıtım video aşamasına geçti. Değerlendirmeler sonucunda da 16'sı lise, 16'sı ortaokul olmak üzere 32 takım final hakkı kazandı. Bu üretim alanı, çocukların aslında geliştirdikleri fikirleri gerçeğe dönüştürdükleri, somutlaştırdıkları bir alan. Üretim alanında ihtiyaç duydukları bütün malzemeler mevcut. Yazıcısından tutun CNC lazerine, torna tezgahından testeresine, kıl testeresine kadar tüm malzemeler var. Bütün malzemeleri biz sağlıyor olacağız. Öğrencilerin dışarıdan malzeme getirmesi yasak. Çünkü burada herkesin eşit koşullarda yarışmasını hedefliyoruz."

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