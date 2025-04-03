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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. dönem başlıyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalistleri ve Take Off İstanbul'daki girişimlere özel olarak hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. döneminde yer alacak girişimler belli oldu.

Tolga Yanık  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. dönem başlıyor

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, geride kalan üç dönemde 46 girişime toplam 9,6 milyon TL'lik maddi destek sağladı.

Yeni dönemle birlikte girişimcilere, eğitimden mentörlük hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise 800 bin TL'ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği almaya hak kazanıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda genç girişimcilere yol gösteren T3 Girişim Merkezi, Girişim Programı aracılığıyla girişimlerin ulusal sınırları aşarak dünyada söz sahibi olmasına zemin hazırlıyor.

Girişimler, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürüyor

TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. döneminde desteklenecek yenilikçi girişimler açıklandı.

Tarımdan otomotive, sürdürülebilirlikten mobiliteye kadar farklı alanlarda çözümler sunan bu girişimler, teknolojiyi üretmenin ötesine taşıyarak toplumsal faydaya dönüştürüyor.

Programın 4. döneminde yer alacak girişimlerden Agrovech, tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek, yapay zeka destekli dron, uydu ve nesnelerin interneti teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor.

Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan Newky ise yeni nesil bir otomotiv siber güvenlik çözümü sunuyor.

Vignetim ise Avrupa'daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırıyor.

Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştüren Wastespresso da plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da yüzde 30'a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor.

Yanhak da şirketlerin çalışanlarına sunduğu yan hakları tek bir dijital platformda bir araya getiren yenilikçi bir insan kaynakları çözümü sağlıyor.

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