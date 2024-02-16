Dolar
30.82
Euro
33.19
Altın
2,007.08
ETH/USDT
2,826.00
BTC/USDT
52,249.00
BIST 100
9,266.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da AK Parti Bağlar Seçim Bürosu açılışında konuşuyor Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, geniş bir alanında toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ve İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde düzenlenen Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek.

Abdulkadir Günyol  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, hayatı kolaylaştırmanın ötesinde tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında hayata geçiyor.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan yarışma kapsamında insan hayatını etkileyen ulaşım alanında yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmeyle uygulanabilir projeler hedefleniyor.

Yarışmada öğrenciler sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre ederek toplum yaşamına değer katacak projeler ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda; doğal afetler, depremler ve acil durumlar da dahil olmak üzere sınırlı ulaşım kapasitesi karşısında hareketliliğin artırılarak daha hızlı, rahat ve güvenli ulaşım ihtiyacını karşılamak amaçlanıyor.

Modern teknoloji ve yönetim stratejilerinin ulaşım sistemlerine entegre bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayan yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmaya yönelik fırsatlar sağlanıyor.

Akıllı Ulaşım Yarışması kapsamında gençlerden; "seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin ve mobilitenin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve çevre dostu projelerin geliştirilerek sunulması" da bekleniyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma; "ilköğretim ve ortaokul", "lise" ile "yükseköğretim ve mezunlar" olmak üzere 3 farklı kategoride düzenleniyor.

Bu yıl yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 390 bin lira değerinde ödül verilecek. İlkokul-ortaokul ve lise seviyelerinin birincileri 50 bin lira, ikincileri 40 bin lira, üçüncüleri ise 30 bin lirayla ödüllendirilecek.

Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye de 40 bin lira ödül dağıtılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasından esef duyuyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Deprem riskini azaltmanın yolu zemine uygun yapılar inşa etmekten geçiyor

Benzer haberler

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek

Uzay yolunda yeni hamleler yeni ekiple hızlanacak

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları 46 ana kategoride gerçekleştirilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet