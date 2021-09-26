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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak

Fatih Mehmet Kürkçü   | 26.09.2021
TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak

Samsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğinin açıklandığını bildirdi.

TEKNOFEST'in 2022'de Karadeniz Bölgesi'nde Samsun merkezli gerçekleştirilecek olmasının çok önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, ikinci defa İstanbul dışında düzenlenecek. Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği ikinci şehrin Samsun olması ayrıca anlamlıdır. TEKNOFEST, her şeyden önce Samsun'un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine ve gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Samsun, güçlü altyapısı ve üstyapısıyla, konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkanlarla TEKNOFEST'e en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır."

Karaaslan, TEKNOFEST'in Samsun'da gerçekleştirilmesi noktasında uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını, bugün bunun sonucunu aldıklarını belirterek, "Gençlik şehri Samsun'umuz 2022 yılında dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan şehrimiz, gelecek yıl bu büyük festivali de kendine yakışır şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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