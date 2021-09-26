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Teknoloji, TEKNOFEST

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu TEKNOFEST'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Abdulkadir Günyol, Ergin Garip   | 26.09.2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu TEKNOFEST'i ziyaret etti

İstanbul

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu beraberindeki partililerle geldiği Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılandı.

Bayraktar ile TEKNOFEST alanını 2,5 saat gezen Karamollaoğlu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları dolaşırken projeleri yürüten öğrencilerle sohbet etti.

Karamollaoğlu, daha sonra aralarında Bayraktar Akıncı (TİHA), Hürkuş, T129 Atak helikopterleri, Aksungur ve T-625 Gökbey gibi yerli ve milli uçakların bulunduğu "Milli Kanatlar" adlı uçuş gösterisini ve Türk Yıldızları'nın gökyüzüne Türk bayrağı çizdiği gösteriyi izledi. Karamollaoğlu, Bayraktar tarafından festival alanından uğurlandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TEKNOFEST ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Hayal kuran ve gerçekleşmesi için gayret eden tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Geliştiren, üreten bir Türkiye; onların desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.




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