Siber yetenekler TEKNOFEST HackMasters'ta yarışacak
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen HackMasters yarışmasında hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryoları üzerinde mücadele edecek.
İstanbul
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğündeki HackMasters için başvurular devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin mücadele edeceği yarışmada, kriptografi, tersine mühendislik, zararlı yazılım, web güvenliği, adli bilişim, açık kaynak istihbaratı, mobil güvenlik, nesnelerin internetinin güvenliği ve yapay zeka gibi alanlara yönelik beceriler ölçülecek.
Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabildiği yarışmanın mezun seviyesine firmalar veya girişimler takım olarak da başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.
Tüm etapları Türkçe olarak gerçekleştirilecek yarışmanın yarı final aşaması, farklı zorluk seviyelerine sahip bulut tabanlı çevrim içi Jeopardy CTF formatında gerçekleştirilecek.
Yarı final etabında başarılı olan takımlar, Eylül 2025'te fiziksel katılımla gerçekleşecek olan final etabına davet edilecek. Final etabında yarışmacılar, farklı konu ve zorluk seviyelerinde hazırlanmış özgün siber olay senaryoları üzerinde analiz ve çözümleme çalışmaları yürütecek. Yarışma teknik komitesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en hızlı sürede en fazla aşama kateden ilk üç takım dereceye girerek ödül almaya hak kazanacak.
HackMasters yarışmasında birinciye 175 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye ise 120 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.