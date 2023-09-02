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Teknoloji, TEKNOFEST

Öğrenciler robotik kodlamayı biyonik robottan öğrenecek

Yapay zekanın gelişmesiyle son dönemde popüler olan robotlar, üzerindeki kablolara dokunulduğunda sesli komut yöntemiyle kodlamalarını anlatabilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Öğrenciler robotik kodlamayı biyonik robottan öğrenecek

Ankara

AA'nın 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlıyor.

Festivalin dördüncü gününde Eğitim Teknolojileri standında Robotik Teknoloji Takımı tarafından geliştirilen robotik kodlama eğitimi veren "öğretmen robot" ilgi çekti.

Çalışmasını, AA muhabirine anlatan girişimci Adem Aksu, son dönemlerde robot teknolojisinin çok popüler olduğunu ancak robotik kodlama eğitiminin yeterli seviyede verilemediğini belirtti.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyleyen Aksu, "Çocuklara sadece çizgiyi takip eden araçlar üzerinden eğitim verilmesini istemedik. Gerçek biyonik robot yapıp gençlerin kodlamayı robot üzerinden öğrenmesini ve zaman içerisinde yapacakları robotları bu yolla daha da geliştirmelerini sağladık." dedi.

Şu an geliştirdikleri ve eğitim veren robotun hareket edebildiğini, üzerindeki kodlamayı sesli komutlarla anlatabildiğini belirten Aksu, "Robotun en önemli özelliği görüntü işleyebilmesi. Karşıdaki kişinin cinsiyetini, duygu durumunu, çocuk ya da yetişkin olup olmadığını anlayabiliyor, insanların yüz ve el hareketlerini taklit edebiliyor. Yapay zeka yardımıyla üzerindeki kablolara dokunulduğunda nasıl yapıldığını anlatıp sorulara yanıt verebiliyor." dedi.

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