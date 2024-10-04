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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

ODTÜ TEKNOFEST'te uzay ve teknolojiyi anlatıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından TEKNOFEST'te kurulan etkinlik alanı ve standında, öğretim üyeleri ve öğrenciler ziyaretçilere uzay ve teknoloji anlatıyor.

Bekir Ömer Fansa  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
ODTÜ TEKNOFEST'te uzay ve teknolojiyi anlatıyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Festivale katılan ODTÜ, kurduğu yaklaşık 550 metrekarelik alanda her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

Alanda ziyaretçiler, gezegenlerin sesini duyma imkanı bulurken özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik elektronik ortamda ödüllü uzay görevi verilerek çözmesi isteniyor.

ODTÜ tarafından yapılan uzay çalışmaları anlatılan interaktif duvarda öğrenciler, roket, uydunun yapımı anlatılıyor, astronotların yedikleri yemekler gösteriyor.

Alanda ODTÜ öğretim üyelerinin katılımıyla ziyaretçilerle "Uzay Sohbetleri" yapılıyor.

ODTÜ'nün alan dışında kurduğu stantta da ziyaretçiler gezegen aracı maketi yapıyor, sanal gerçeklik gözlüğüyle vinç kullanma imkanı buluyor, 9D sinema izliyor.

Stantta ayrıca ODTÜ öğrencileri tarafından yapılan araçlar, maketler sergileniyor.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yiğit Aslan, AA muhabirine, etkinlik alanında yaptıkları çalışmalarla ilgi çekici bir etkileşim yaşadıklarını söyledi.

Festivalde ağırladıkları her yaştan ziyaretçinin aklında kalıcı bir bilgi bırakmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, "Aslında bizim buradaki tek amacımız uzayın ülkemizdeki bilinirliliğini, insanların uzaya ilgisini arttırmak. Milli Teknoloji Hamlesi de bunu gerektiriyor. Gelecek uzayda. Biz de bu alanda atılımlar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Eda Nur Şirin de alandaki çalışmalarla uzayı anlattıklarını belirtti.

TEKNOFEST'e Hatay'ın İskenderun ilçesinden okuluyla katılan 10. sınıf öğrencisi Mehmet Emir Durmaz da okulunun festivale gezi düzenleyeceğini öğrendiğinde katılmak hemen başvurduğunu söyledi.

Festivali gezerken ODTÜ etkinlik alanını ziyaret ettiğini belirten Durmaz, burada uzayla ilgili merak ettiklerini öğrendiğini belirtti.

Lise öğrencisi Yunus Emre Lelik de TEKNOFEST alanını çok beğendiğini kaydetti.

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