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Teknoloji, TEKNOFEST

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Lise öğrencilerinin sıfırın altında 60 derecede çalışabilen ve otonom olarak veri toplayabilen "insansız kutup hava aracı", TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Eren Bozkurt  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı" Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi bünyesinde oluşturulan Kutup Yıldızı Takımı, bilim insanlarının kutup bölgelerinde veri analizini otonom olarak yapabilmesi için "insansız kutup hava aracı" geliştirdi.

Sıfırın altında 60 dereceye kadar çalışabilen araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birincilik elde etti.

Takımın geliştirdiği araç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergileniyor.

Takım kaptanı Kayra Ege Altun, AA muhabirine, araştırmalarda veri toplama ve veri analizinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına yardımcı olmak için veri toplama ve veri analizini otonom hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Altun, "İKHA'mızın (insansız kutup hava aracı) altında bir sensör bulunuyor. Bu devreden alınan metan gazı yoğunluğu, sıcaklık ve nem gibi veriler doğrudan hafıza kartına kaydediliyor. Bilgisayara aktarıldığında veriler otomatik olarak uygulamamıza çekilmekte. Uygulama da bunları yapay zeka desteğiyle 2 ve 3 boyutlu grafiklerini oluşturmakta. Bu grafikler bilim insanlarımızın taleplerine yönelik oluşturulmaktadır." diye konuştu.

"Canlı keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz"

Programın arka planında yapay zeka formülünün de bulunduğuna dikkati çeken Altun, bu modül sayesinde kutup bölgelerinde bulunan canlılar ve kayaçların doğrudan analiz edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların türleri ve konumları canlı olarak bilim insanlarına gönderilebilecek. Bunun da aslında canlı ve kayaç keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz. Takımımızın ismi Kutup Yıldızı, bunun sebebi Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak bir vizyon geliştirmek. Aslında büyüklerimizin açmış olduğu yüzyılda bizler de kutup yüzyılını başlatarak ülkemize katkı sağlamayı planlıyoruz."

Altun, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

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