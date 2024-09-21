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Teknoloji, TEKNOFEST

Kahramanmaraş'ta TEKNOFEST'in İnsansız Hava Aracı Yarışları devam ediyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Gökhan Çalı  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Kahramanmaraş'ta TEKNOFEST'in İnsansız Hava Aracı Yarışları devam ediyor Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde organize edilen yarışlarda 73 takımdan 765 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor.

Katılımcılar, İnsansız Hava Aracı kategorisindeki yarışmanın "Görüntü İşleme", "Hassas Konumlama", "Kamikaze" ve "Ağ Fırlatma" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmaya Muğla'dan katılan Emrah Arslan, AA muhabirine, ekibiyle birlikte 3 yıldır TEKNOFEST'e katıldığını belirtti.

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıları anlatan Arslan, "Bu yıl üçüncü katılışımız, ilk yılımızda, uluslararası alanda aynı kategoride ikincilik ödülü aldık. Geçen yıl da finalist olduk, bu yıl da yine iddialıyız. Dereceye girmek için arkadaşlarımızla çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

23 Eylül'de sona erecek uluslararası İHA yarışlarında birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin, üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. Liseler arası İHA yarışlarındaysa ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci takım 80 bin ve üçüncü takım 60 bin lira elde edecek.

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