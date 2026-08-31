Filistin'de 2000 yılında patlak veren 2. İntifada'nın sembol ismi 11 yaşındaki Durra'yı hayattan koparan İsrail kurşunları, yıllar sonra bu kez kardeşi Mahmud Durra'nın bacağını ve profesyonel futbolcu olma hayallerini elinden aldı.

2. İntifada'nın sembolü Muhammed Durra'nın kardeşi Mahmud'un futbol hayali İsrail kurşunuyla yıkıldı Filistin'de 2000 yılında patlak veren 2. İntifada'nın sembol ismi 11 yaşındaki Durra'yı hayattan koparan İsrail kurşunları, yıllar sonra bu kez kardeşi Mahmud Durra'nın bacağını ve profesyonel futbolcu olma hayallerini elinden aldı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren 2. İntifada'nın sembol ismi 11 yaşındaki Muhammed Durra'yı kameralar önünde hayattan koparan İsrail kurşunları, yıllar sonra bu kez kardeşi Mahmud Durra'nın bacağını ve profesyonel futbolcu olma hayallerini elinden aldı.

İsrail ordusunun her türlü savaş suçunu işlediği Gazze Şeridi'nde, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları ve zırhlı araçlarla düzenlenen saldırılar her gün can almaya devam ediyor.

Hiçbir hukuk gözetmeksizin düzenlenen bombardımanların yanı sıra İsrailli keskin nişancılar da kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşi 16 yaşındaki Mahmud Durra da Gazze'de İsrailli keskin nişancıların hayatını kararttığı çocuklardan sadece biri.

Odun toplamak için çıktı, keskin nişancıların hedefi oldu

Yıllar önce ağabeyini İsrail askerlerinin kurşunlarıyla kaybeden Mahmud, Gazze Şeridi'nde arkadaşlarıyla yakacak odun toplamak için çıktığı sırada keskin nişancıların hedefi oldu.

Keskin nişancı kurşunuyla bacağından vurulan Mahmud, yaralı halde İsrail askerleri tarafından alıkonularak saatlerce işkence gördü.

Yaşadığı ağır travmanın ardından bacağı ampute edilen Mahmud, yalnızca bacağını değil, profesyonel futbolcu olma hayallerini de kaybetti.

"Küçük yaşta madalyalar kazanmış bir çocukken şimdi bacağı kesilmiş biriyim"

Yaşadığı acıları AA muhabirine anlatan 16 yaşındaki Mahmud Durra, İsrail askerlerinin kendisini vurmakla kalmadığını, yaralı haldeyken işkence ettiklerini söyledi.

Gazze'deki saldırılar öncesinde yerel bir kulüpte futbol oynadığını ve çeşitli madalyalar kazandığını anlatan Mahmud, "Küçük yaşta madalyalar kazanmış bir çocukken şimdi ayağı kesilmiş bir çocuğum." dedi.

Mahmud, "Futbolcu olma hayallerim yıkıldı, bacağım ampute edildikten sonra sanki bir kabusun içine düştüm." diye konuştu.

Yaralandığı anı anlatan Mahmud, şöyle konuştu:

"25 Ekim 2025'te evimin yakınında arkadaşlarımla beraber odun toplamaya çıkmıştım. Odun topladım, tam işim bitmişti ki aniden vuruldum. Bacağıma kurşun isabet etti, yere yığıldım."

"Su istedim, kola getirip yaramın üzerine döktüler"

Sonrasında İsrail askerlerinin, bulunduğu bölgeye çok yoğun ateş açtığını anlatan Mahmud, bir süre elleriyle başını kapatarak yere uzanmış şekilde yardım beklediğini, ancak yoğun ateş nedeniyle kimsenin yardıma gelemediğini ve bir süre sonra İsrail askerlerinin başında durduğunu söyledi.

"Askerler, yanıma gelip 'Sen Cemal Durra'nın oğlu musun?' diye sordular. Ben de 'evet' diye cevap verdim. Beni alıp sınır hattında bir yere götürdüler. Saatlerce işkence yaptılar." diyen Mahmud, şunları söyledi:

"Bacağımı bağladılar, botlarıyla bacağıma vurdular. Biraz su istedim, askerlerden biri kola getirip yaramın üzerine döktü, parmağını yaramın içine soktu."

"Futbolcu olma hayalime kavuşabilirdim, ama hayallerim darma duman edildi"

İsrail askerlerinin yaklaşık 9 saat boyunca kendisine işkence yaptığını ve ardından serbest bırakılarak Kızılhaç'a teslim edildiğini anlatan Mahmud, buradan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Hastanede bacağının kurtarılamadığını ve diz üstünden ampute edildiğini anlatan Mahmud, şöyle konuştu:

"Eğer İsrail askerleri beni vurduktan sonra orada bıraksaydı yardım gelecekti ve bacağım kesilmeyecekti. Ama işkenceler nedeniyle bacağımı kaybettim. Futbolcu olma hayalime kavuşabilirdim, ama hayallerim küçük yaşta darma duman edildi."

Gazze Şeridi'nde sağlık imkanlarının son derece kısıtlı olduğunu, çok sayıda hastanenin yıkıldığını ve hizmet veremez hale geldiğini vurgulayan Mahmud, Gazze dışında tedavi görmek ve protez bacağa kavuşmak istediğini dile getirdi.

Acılı baba Cemal Durra: İki oğlu öldürüldü, bir oğlu sakat kaldı

İki oğlu İsrail askerleri tarafından öldürülen, bir oğlu da engelli bırakılan Cemal Durra, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Oğlu Muhammed'in 2000 yılında 11 yaşında kameraların önünde öldürüldüğüne işaret eden Cemal Durra, "Muhammed'in görüntüsü tüm dünya için Filistin'in ve Filistin halkının bir simgesi haline geldi." dedi.

Evlat acısını yalnızca Muhammed'in ölümüyle yaşamadığını dile getiren Cemal Durra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında diğer oğlu Ahmed'i de kaybettiğini söyledi.

"Muhammed'in kardeşi Mahmud da İsrail askerlerince vuruldu, bacağı kesildi"

Acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

"Muhammed'in kardeşi Mahmud da İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandı ve bacağı kesildi. Mahmud'un çok büyük hayalleri vardı, futbol oynuyordu, çeşitli kulüplerden ödüller almıştı ve bu yolculuğu sürdürmek istiyordu ama bacağının kesilmesi onun yarı yolda bıraktı."

Mahmud vurulduğunda yarasının hafif olduğunu ancak 9 saat boyunca gördüğü işkence nedeniyle durumunun kötüleştiğini vurgulayan Filistinli baba, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Vurulduğunu duyup olay yerine gittiğimizde Mahmud'u bulamadık, şehit edildiğini düşündük. O bölgelerde Yahudilerin götürüp cesetleri attığı yerlerde cenazeleri köpekler yer. Ortada ne bir ceset ne bir iz kalır. Mahmud'u bulamayınca kahroldum. Ben Muhammed'i kaybetmiştim, Ahmed'i kaybetmiştim, kardeşlerimi, yakınlarımdan 80'den fazla kişiyi kaybetmiştim. Birkaç saat sonra biri bize ulaşıp Mahmud'un kendisiyle birlikte ambulansta olduğunu ve hastaneye gittiklerini söyledi."

"Doktora oğlumun bacağını kesmemesi için yalvardım"

Hastaneye gittiklerinde oğlunu perişan halde bulduğunu dile getiren Cemal Durra, yaşananları şöyle aktardı:

"Perişan haldeydi! Elbiseleri parçalanmış, bacaklarında kelepçeler vardı. Doktor geldi 'Amca, bu bacak ölmüş ve derhal kesilmesi gerekiyor' dedi. Doktora bacağı kesmemesi için yalvardım, 'Allah aşkına elinden geleni yap bacağı kesilmesin, ne yapabilirsen yap' diye yalvardım. Ama yapacak birşey kalmamıştı."

Mahmud, protez bacak istiyor

Mahmud'un şimdi gelişmiş bir protez kullanarak yeniden futbol oynamayı ve hayatına devam etmeyi hayal ettiğini belirten Cemal Durra, iki oğlunu kaybetmiş ve büyük acılar yaşamış bir baba olarak dünyaya Gazze'de akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.

Babasıyla sığındığı duvarın önünde öldürülmüştü

11 yaşındaki Muhammed Durra, Eylül 2000'de patlak veren 2. İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı.

Muhammed Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde İsrail askerlerince vurulduğu anlar, France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.