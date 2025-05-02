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Teknoloji, TEKNOFEST

Boğaziçi Üniversitesi, "TEKNOFEST KKTC"de projeleriyle yerini aldı

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST 2025'te açtığı stantta güncel projelerini sergiledi.

Gökçe Karaköse  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Boğaziçi Üniversitesi, "TEKNOFEST KKTC"de projeleriyle yerini aldı

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te yenilikçi projeleri, genç araştırmacıları ve bilimsel yaklaşımıyla yer aldı.

Bilim ve teknolojinin toplumsal etki potansiyelini, farklı disiplinlerden doğan projelerle ortaya koymayı amaçlayan üniversite, açtığı stantta yapay zeka uygulamalarından sürdürülebilirlik araştırmalarına uzanan geniş bir yelpazede yürütülen projeleri sergiliyor.

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Buradaki interaktif deneyim alanlarına gelen katılımcılar çalışmaları yakından izleme imkanına ulaşıyor.

Üniversitenin sunduğu çok yönlü akademik destek sayesinde geliştirilen pek çok proje, sürdürülebilirlik, çevresel muhafaza, yapay zeka teknolojileri, enerji verimliliği ve toplumsal fayda gibi kritik alanlarda çözüm üretmeyi hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi, TEKNOFEST sahnesinde genç yeteneklerin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet edebilecek düzeyde bilgi ve vizyon sahibi olduklarını bir kez daha göstermeyi amaçlıyor.

Festival boyunca yüzlerce ziyaretçiyle bir araya gelecek üniversite, bilgi üretiminden teknolojiye, araştırmadan uygulamaya uzanan geniş yelpazedeki çalışmalarını doğrudan deneyimleme fırsatı sunacak.

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