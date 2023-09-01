Dolar
26.71
Euro
28.82
Altın
1,941.36
ETH/USDT
1,608.40
BTC/USDT
25,480.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Bakan Uraloğlu TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST'e gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Mustafa Çalkaya  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Bakan Uraloğlu TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e, teknoloji ve bilim meraklılarının ziyaretleri devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, etkinliğin 3'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi. Türksat ve Bakanlık stantlarına uğrayan Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, stantlardaki etkinlere katıldı.

TEKNOFEST'e gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Vatandaşlar bu ilgiyi gösterdikçe biz daha iyisini yapma gücünü ve zorunluluğunu üzerimizde görüyoruz. Bakanlık olarak teknolojiye önem veriyoruz. Yerli ve milli ürün ve yazılımlar konusunda birçok aşama kaydettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından Deyrizor kırsalındaki gelişmeler hakkında açıklama
Yargıtay Başkanı Akarca: Demokrasimizi güçlendirecek yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

Bakan Uraloğlu TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

En iyi girişim ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini buldu

Sivil havacılık "büyük Türkiye'nin ilk lokomotif amiral gemisi" olmayı hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır AA'nın TEKNOFEST'teki haber merkezini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır AA'nın TEKNOFEST'teki haber merkezini ziyaret etti
Lise öğrencilerinin geliştirdiği sulama projesiyle 4 mevsim tarım yapılabilecek

Lise öğrencilerinin geliştirdiği sulama projesiyle 4 mevsim tarım yapılabilecek
Bakan Kacır, 2017'de geliştirdiği projeyle birincilik alan genç ile TEKNOFEST'te karşılaştı

Bakan Kacır, 2017'de geliştirdiği projeyle birincilik alan genç ile TEKNOFEST'te karşılaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet