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Spor

Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.

Halil İbrahim Avşar  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

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