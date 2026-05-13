Netanyahu'nun danışmanının Mossad Direktörü olarak atanmasının iptali için açılan davada karar ertelendi İsrail Yüksek Mahkemesi; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın, bir operasyonda reşit olmayan bir İsrailliyi bilerek kullandığı gerekçesiyle Mossad direktörlüğüne atanmasının iptali için açılan davada kararı erteledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, dün 6 saatten fazla süren duruşmanın ardından mahkeme heyetinin, Netanyahu'nun danışmanı Gofman'ın, Mossad direktörlüğüne atanmasına karşı sunulan itiraz dilekçeleri hakkında nasıl bir karar vereceği netleşmedi.

Gofman'ın tümen komutanıyken bir istihbarat operasyonunda kullandığı ve o sırada henüz 17 yaşında olan Uri Elmakias, duruşmanın sonunda mahkemeye hitaben, "Gofman beni terk etti ve yaşadığım o uzun kâbusu sona erdirmedi." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alex Stein ise kanıtların Gofman'ın ihmalkar olduğunu göstermesi durumunda dahi, şayet yalan söylemediği kanıtlanırsa, Mossad direktörü olarak atanmaktan men edilmemesi gerektiği görüşünde.

Mahkeme, konuyla ilgili bir karar açıklamayı ertelerken, daha fazla kanıt sunulmasına hükmetti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına 10 Mayıs'ta itiraz etmişti.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Uri Elmakias skandalı

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.