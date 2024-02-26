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Spor

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupası maçları

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupası maçları

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

28 Şubat Çarşamba19.00Ziraat Bankkart-GuaguasŞampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba20.00Fenerbahçe Opet-Allianz MTVŞampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat ÇarşambaTSİ 21.00SVG Lüneburg-Arkas SporCEV Kupası yarı final ikinci maç
28 Şubat ÇarşambaTSİ 22.00Savino Del Bene-Eczacıbaşı DynavitŞampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat ÇarşambaTSİ 22.30Cucine Lube-HalkbankŞampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
29 Şubat Perşembe19.00Fenerbahçe Parolapara-Asseco ResoviaCEV Kupası yarı final ikinci maç
29 Şubat PerşembeTSİ 20.30Antonio Carraro Imoco Volley-VakıfBankŞampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
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