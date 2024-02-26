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Spor, Futbol

Hakan Çalhanoğlu'nda kas gerilmesi tespit edildi

Abdulkadir Karakaya  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Hakan Çalhanoğlu'nda kas gerilmesi tespit edildi

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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