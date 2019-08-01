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Spor

Voleybolda kadın milliler olimpiyat bileti peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın başlayacak Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize alabilmek için mücadele edecek.

Musa Samur   | 01.08.2019
Voleybolda kadın milliler olimpiyat bileti peşinde

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın başlayacak Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize alabilmek için mücadele edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği elemelerde B Grubu'nda yer alan milli takım, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

B Grubu maçları, Çin'in Ningbo kentinde oynanacak. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Almanya ile TSİ 15.00'te karşılaşacak.

Gruplarını ilk sırada bitiren takımların olimpiyat vizesi alacağı elemelerde ay-yıldızlı ekibin yapacağı müsabakalar, TRT Spor'dan yayınlanacak. 

Olimpiyat şansı devam edecek 

Ay-yıldızlı ekibin, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Tokyo 2020 bileti alamaması durumunda ikinci bir şansı daha olacak.

Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Söz konusu organizasyonda şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ev sahibi ülkeler, gruplar ve Türkiye'nin maç programı şöyle:

- A Grubu (Polonya)

Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

- B Grubu (Çin)

Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

- C Grubu (ABD)

ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

- D Grubu (Brezilya)

Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

- E Grubu (Rusya)

Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

- F Grubu (İtalya)

İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya

- Türkiye'nin maç programı

Yarın:

15.00 Türkiye-Almanya

3 Ağustos Cumartesi:

10.00 Türkiye-Çekya

4 Ağustos Pazar:

15.00 Çin-Türkiye

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