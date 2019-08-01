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Spor

Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü

21 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu, sosyalleşmesi için başladığı gülle atmada hem Avrupa şampiyonu hem de dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Mustafa Çavuş   | 01.08.2019
Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü

Samsun

Samsun'da 21 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu, sosyalleşmesi için başladığı gülle atmada dünya rekoru kırdı.

Canik Belediyespor sporcusu Topaloğlu, son 5 yılda katıldığı uluslararası 5 şampiyonada 10 kez Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardı.

Şampiyon sporcu en son Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada 10,96'lık derecesiyle altın madalyayı alırken dünya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Şampiyon sporcunun atletizm ve gülle atmada 2 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor kırarak Avrupa şampiyonu olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getiren şampiyon sporcu, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bundan sonra 2020'de Antalya'da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Ali'nin yaptığı kırılması zor bir rekor"

Başarılı sporcunun antrenörü Musa Davulcu, Ali Topaloğlu ile yaklaşık 6 yıl önce tanıştıklarını, bu sürede birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Topaloğlu'nun kırılması zor bir rekora imza attığına işaret eden Davulcu, şunları kaydetti:

"Ali bundan önce katıldığı yarışmalarda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ama rekorda hep bir aksilik oluyordu. Bu sefer hem Avrupa şampiyonu olduk, hem de dünya rekoru kırdık. Uzun yıllar da bu rekorun kırılacağını zannetmiyorum. Bundan sonraki hedefimiz 2020'de Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda rekor kırarak şampiyon olmak. Bunu yapacak güce ve istikrara sahipiz."

Topaloğlu'nun katıldığı tüm yarışmalarda derecesinin üstüne koyarak şampiyon olduğunu vurgulayan Davulcu, "Gelecek yıl güllede 11 metreyi aşarak yeni bir rekora imza atıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz atletizm ve güllede 10 yıl boyunca zirvedeki yeri korumak." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyon sporcunun babası Adil Topaloğlu ise antrenör Davulcu'nun yönlendirmesiyle oğlunu sosyalleşmesi için spora başlattıklarını, birçok şampiyonluk kazanan oğlu ile gurur duyduğunu ifade etti.

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