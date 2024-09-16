Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta programı belli oldu
Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı açıklandı.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Efeler Ligi'nde ise sezon 6 Ekim Pazar günü başlayacak.
Liglerdeki ilk iki hafta maçlarının programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
1. hafta
5 Ekim Cumartesi:
13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)
19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)
19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
2. hafta
11 Ekim Cuma:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
18.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
Efeler Ligi:
1. hafta
6 Ekim Pazar:
14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
14.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
16.00 Develi Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Develi Murat Kocatürk)
17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
2. hafta
12 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
13 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
13.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
15.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
19.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.