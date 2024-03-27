Dolar
32.23
Euro
34.91
Altın
2,192.28
ETH/USDT
3,583.60
BTC/USDT
70,096.00
BIST 100
8,827.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar Crocus City Hall önüne çiçek bırakıyor.
logo
Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.

Musa Samur  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

Ankara

Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş'tan otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması
AK Parti Milletvekili Özboyacı: Gazze'de artık soykırıma doğru giden bir barbarlıktan bahsediyoruz
Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

Benzer haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oluyor

Efeler Ligi'nde "normal sezon" bitiyor

Efeler Ligi'nde "normal sezon" bitiyor
Avrupa voleybolunun zirvesinde 4 yıl sonra Türk takımı yok

Avrupa voleybolunun zirvesinde 4 yıl sonra Türk takımı yok
Sultanlar Ligi "Ankara'sız" kaldı

Sultanlar Ligi "Ankara'sız" kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet