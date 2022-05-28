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Spor

Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3. etabı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. etabı 1. gün yarışları gerçekleştirildi.

Hakan Sarı   | 28.05.2022
Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3. etabı yapıldı

Van

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması ve kentteki uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen şampiyonanın 1. gün uçuşları Tuşba ilçesinin Ayanıs Mahallesi'nde yapıldı.

Farklı illerden gelen paraşütçüler, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaptı.

Şampiyonada pilotlar 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalıştı.

Erzincan'dan yarışa katılan Kübra Cengiz, yaptığı açıklamada, kadın olarak şampiyonaya katılan tek sporcu olduğunu belirterek, kadınları yamaç paraşütü yapmaya davet etti.

Soner Yılmaz da Van'da yamaç paraşütü yapmaya çok elverişli alanlarının olduğunu anlattı.


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