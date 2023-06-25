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Spor

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

17. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 16 ülkeden 193 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Talip Demirci  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan organizasyonda sporcular, Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Kaş Belediyesi ile Radisson Blue Kaş ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilen yarışta erkeklerde Emre Erdoğan, kadınlarda ise Aybige Su Irçağ birinci sırayı aldı.

Down sendromlu özel sporcu Gökhan Kotan da 3 saat 44 dakika 30 saniye yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Kotan'ı bitiş noktasında karşılayan annesi, kendisine sarılarak tebrik etti.

Erkekler şampiyonu Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sonunda birinci oldum ama benim için kolay bir yarış olmadı." dedi.

Kadınlar şampiyonu Irçağ da "Çok eğlendim. Yarışta biraz kollarım ağrıdı, nefesim kesildi ama değerdi." diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise yüzme yarışına ilginin her yıl arttığını dile getirdi.

Organizasyonda, ironman şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, dünya yüzme rekortmeni Ahmet Nakkaş ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da yer aldı.

17. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda dereceler şöyle oluştu:

Erkekler:

1- Emre Erdoğan (1 saat 37 dakika 42 saniye)

2- Spyros Chrysikopoulos (Yunanistan) (1 saat 38 dakika 1 saniye)

3- Ahmet Nakkaş (1 saat 39 dakika 15 saniye)

Kadınlar:

1- Aybige Su Irçağ (1 saat 46 dakika 34 saniye)

2- Kathyrn Haesner (Avustralya) (1 saat 57 dakika 32 saniye)

3- Sera Sayar (1 saat 59 dakika 53 saniye)


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