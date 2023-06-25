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MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte, 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 4'üncü, kariyerinin 15'inci MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1.2 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı) 2. oldu.

Yarışı, liderin 1.5 saniye gerisinde 3. sırada bitiren Brad Binder (Red Bull KTM), son turda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı. Böylece 4. sıradaki Aleix Espargaro (Aprilia) podyuma çıktı.

Puanını 194'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 159 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.

Sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 194 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 159

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 158

4. Brad Binder (Güney Afrika): 114

5. Johann Zarco (Fransa): 109

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