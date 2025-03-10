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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)

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