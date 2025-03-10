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Spor, Futbol

Trabzonspor, teknik direktör değişimine gidiyor

Trabzonspor Kulübü, geldikleri nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktığını ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladıklarını açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Trabzonspor, teknik direktör değişimine gidiyor

Trabzon

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, sezon başında Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil, aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Program kapsamında Sayın Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."

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