UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında 4 maç oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

Müsabakaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.