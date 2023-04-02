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Spor

Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 1 metre 21 santim boyundaki Kader Kaplan, Türkiye şampiyonluğu yaşadığı halterde milli sporcu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hülya Turan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Okul taramaları sırasında 5 ay önce Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Halter Antrenörü Halil Kurtcu tarafından yeteneği fark edilen 15 yaşındaki Kader Kaplan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mart'ta düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü eşliğinde şehir stadyumundaki halter salonunda antrenmanlarını sürdüren Kader Kaplan'ın hedefi, milli formayı giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek.

"Hedefim milli takıma girebilmek"

Kader Kaplan, AA muhabirine, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını hiç aksatmadığını ve kendisini geliştirmek için gayret gösterdiğini söyledi.

Engelli tüm bireylere spor yapmayı öneren Kaplan, "Türkiye şampiyonluğu benim için de sürpriz oldu. Yapamayacağımı düşünüyordum. Benim gibi engelli bireyler 'Başaramayacağım.' demesinler ve muhakkak spora yönelsinler. Şu an Türkiye birincisiyim. Hedefim milli takıma girebilmek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Kurtcu: "Kader çok hırslı çalışıyor"

Antrenör Halil Kurtcu, öğrencisi Kader Kaplan'ın gayretli ve istekli olduğunu, kendisini daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Özel çocukların şampiyonluklarından büyük mutluluk duyduklarını belirten Kurtcu, şunları söyledi:

"Türkiye şampiyonu olduk. Bundan sonraki hedefimiz milli takım, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu. Kader çok hırslı çalışıyor, bir şeyleri başarmayı istiyor. Yarışmada kendisi gibi bireylerle karşılaştığında daha fazla azimle çalışmaya başladı. Kader gibi engelli kardeşlerimiz spora yönelsinler. Önleri çok açık. Hayatları çok farklı yerlere taşınacak. Biz buradayız, onlar için varız. Onlarla başarılar elde etmek istiyoruz."

Anne Selda Çetinkaya da kendisi gibi engelli olan kızının başarısıyla gurur duyduğunu, halter sayesinde öz güveni yerine gelen kızının her anında yanında olacağını kaydetti.

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