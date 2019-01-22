Şampiyon engelli haltercinin hedefi milli takım

Fotoğraf: AA/Mehmet Fatih Aslan

ŞANLIURFA - Mehmet Fatih Aslan

Şanlıurfa'da engelli halterci Nusret Şanlı, giymeyi çok istediği milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda yarışarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Çocuk yaşta yapılan yanlış tedavi sonucu engelli olan Nusret Şanlı (27), bir gün iş bulmak amacıyla gittiği İŞKUR binasında kendisi gibi engelli olan arkadaşlarıyla tanıştı.

Arkadaşlarının Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda yer alması için davet ettiği Nusret, tavsiye üzerine hem sahada top koşturmaya hem de ağırlık kaldırarak haltere başladı.

Yaklaşık 4 yıldan bu yana iki spor dalında mücadele eden Nusret Şanlı, özellikle halterde kısa sürede başarı sağlayarak katıldığı turnuvalarda kategorisinde Türkiye şampiyonluğu olmak üzere dereceler elde etti.

Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Nusret, halterde milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmek istiyor.

Halterci ve ampute futbolu Nusret Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla tanışmadan önce bütün vaktini evde boş boş oturarak geçirdiğini söyledi.

Futbola başladıktan sonra haltere merak sardığını anlatan Nusret, "Haltere başladıktan sonra bu sporu çok sevdim ve devam ettim. İlk olarak Aksaray'da katıldığım turnuvada Türkiye üçüncü oldum, sonraki yıl Konya'da ikinci oldum, geçen yıl yine Konya'daki şampiyonada 90 kilo kaldırarak Türkiye birincisi oldum." diye konuştu.

"Halter ve futbol antrenmanlarımı farklı günlerde yapıyorum"

Nusret Şanlı, halter hakkında daha önceden çok bilgi sahibi olmadığını sadece televizyonda izlediğini dile getirerek şu an birinci önceliğinin halter, ikincisinin ise futbol olduğunu ifade etti.

İki sporu bir arada sürdürmenin kendisini zorladığını dile getiren Nusret, şöyle devam etti:

"Halterde hedefim, milli takıma seçilmek ve ardından ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil ederek şampiyon olmak. Bunun için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürüyorum. Halter ve futbol antrenmanlarımı farklı günlerde yapıyorum vaktimin çoğunu haltere ayırıyorum. Önce halterde ağırlık kaldırıyorum ardından sahaya gidip futbol oynuyorum. İki sporu bir arada yapmak biraz zor oluyor ama artık alıştım bu tempoya. İnşallah hem halterde hem de ampute futbolda takım olarak güzel başarılar elde ederim."

Nusret Şanlı, kendi imkanlarıyla müsabakalara hazırlandığını belirterek, spor kulüplerinden ve kurumlardan destek beklediğini sözlerine ekledi.

"Azmiyle örnek oluyor"

Nusret Şanlı'nın halter antrenörü Mahmut Toprak da sporcusunun kısa sürede katıldığı müsabakalarda dereceler elde ederek şampiyon olduğunu ifade etti.

Öğrencisinin büyük fedakarlıklar göstererek antrenmanlarını gerçekleştirdiğine değinen Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Nusret her yıl biraz daha üzerine katarak başarısını arttırdı. Hedefi milli takıma seçilip ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Haftanın 4 günü burada iyi bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Nusret, şu anda 110 kiloyu kaldırıyor, inşallah bunu 120 kiloya çıkarırsa, milli takıma rahatlıkla seçilir. Ayrıca Nusret azmiyle de buradaki sporcu arkadaşlarına örnek oluyor."