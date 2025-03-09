Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,137.30
BTC/USDT
84,453.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Gökhan Zobar  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Edirne

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 11 kulüpten 125 sporcu 2 bin metrelik parkurda mücadele etti. Üç gün süren organizasyon, erkekler dümencili 8 çift yarışıyla sona erdi. Bu yarışta Fenerbahçe birinci olurken, Galatasaray ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu, Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Ödül töreni düzenlendi

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, "Edirne'de 'Balkanların Boğazı' olarak tanımlanan Meriç Nehri'nde harika bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birincileri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eski rejim kalıntıları Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı
İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu

Benzer haberler

Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Meriç Nehri, Türkiye'nin "su sporları merkezi" olacak

Meriç Nehri, büyük kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet