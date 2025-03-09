Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,139.70
BTC/USDT
84,471.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak'tan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'a tebrik 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eski rejim kalıntıları Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı
İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu

Benzer haberler

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Atıcılıkta heyecan Büyükler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası ile sürecek

Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet