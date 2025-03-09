Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Bakan Bak'tan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.