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Spor

Türkiye, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda finalde

Türkiye, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası büyük kadınlarda 4. sırada yer alarak finale yükseldi. Milli sporculardan Dilara Yurtdaş atlama masası aleti, Bilge Tarhan denge aleti, Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde adını finale yazdırdı.

Serkan Avci   | 17.12.2020
Türkiye, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda finalde Milli sporcu Dilara Yurtdaş. Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ilk gününde, büyükler kategorisi eleme müsabakaları yapıldı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli takım adına yarışan Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya, ilk sırada aldı.

Sıralamada 4. olan Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan finale kaldı.

Adını finale yazdıran milli sporcular

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde başarılı performansıyla finale kaldı. Bilge Tarhan da denge aletinde finale yükseldi.

Göksu Üçtaş Şanlı ise yer aletinde adını finale yazdırdı.

16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek.

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