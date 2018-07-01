Türkiye Akdeniz Oyunlarını 3. bitirdi

18. Akdeniz Oyunları'nı 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, ülke sıralamasını, İtalya ve İspanya'nın arkasında 3. bitirdi.

ANKARA

18. Akdeniz Oyunları'nda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyon, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Oyunları 156 madalyayla (56 altın, 55 gümüş, 45 bronz) bitiren İtalya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya'yı, 122 madalyayla (38 altın, 40 gümüş, 44 bronz) ev sahibi İspanya takip etti.

31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya kazanan Türkiye ise 3. sırayı aldı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer