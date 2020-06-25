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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile dün sarf ettiği sözler, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini örtbas etme çabasının bir tezahürüdür." dedi.

Zuhal Demirci   | 25.06.2020
Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dün yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Dendias'ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonunun buna ortak olması ise ibret vericidir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye sınırında bu açıklamaları yapanlara, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'in "mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğu"na ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB ve Yunanistan’ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Dendias'ın, Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır."

Aksoy, Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurma ve AB'yi suistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan'a bir faydası olmayacağının altını çizerek, "Bunun yerine Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli, meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur." değerlendirmesinde bulundu.

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