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Dünya

Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon avro ilave kaynak sağlanmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.06.2020
Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a ilave destek sağlanmasına yönelik teklifi görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada söz konusu AB Komisyonu teklifi 33 "Evet", 4 "Hayır" ve 3 "Çekimser" oyla kabul edildi.

Teklife göre, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına toplam 485 milyon avro kaynak aktarılacak.

AB, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların sağlık ve eğitimlerine yönelik çeşitli projelere de 100 milyon avro sağlayacak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

AB taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi ülkedeki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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