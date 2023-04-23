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Spor

Türk Telekom, e-Süper Lig'in isim ve yayın sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom, e-Süper Lig için isim ve yayın sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Emre Doğan  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Türk Telekom, e-Süper Lig'in isim ve yayın sponsoru oldu

İstanbul

Öğrenilen bilgiye göre, e-Süper Lig için Türk Telekom ile çok önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu iş birliği kapsamında Türk Telekom, e-Süper Lig'in Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve Tivibu platformunda da maç yayınlarını gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında imza töreninin 25 Nisan Salı günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği kaydedildi.

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