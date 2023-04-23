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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u 5-3 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u 5-3 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u 5-3 yendi Fotoğraf: Adana Demirspor/AA

Adana

4. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası içine pasında topla buluşan İsmail Çokçalış'ın vuruşunda, top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı.

7. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru topa dokunmadı. Arkada topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine ortasında ön direk yakınlarında topla buluşan Cardoso'nun kale sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam, penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

27. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gönderdi: 2-1

30. dakikada Yukatel Kayserispor yeniden beraberliği yakaladı. Mane'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

32. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2

42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada kale sahası içinde Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan Cherif Ndiaye'nin ofsaytta olduğu bilgisi üzerine golü geçersiz sayıp, ofsayt kararı verdi.

45+4. dakikada Uzodimma'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Mane'nin kafa pasında arka direk civarında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 3-3

45+6. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, direğe çarpan top filelere gitti: 4-3

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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