Türk atletler ikişer altın ve gümüş madalya kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletler ikişer altın ve gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okul Sporları Federasyonundan (TOSF) yapılan açıklamaya göre, Split kentinde düzenlenen şampiyonaya kızlarda Bursa Ergin Ağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde de BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi 12'şer sporcuyla 24 farklı branşta katıldı.
Erkekler cirit atmada Kadir Mirsat Kutlu 59.87'lik derecesiyle, erkekler 100 metrede Berk Deniz Çelen 11.20 ile altın madalya kazanan isimler oldu.
Şampiyonada ayrıca kızlar 400 metrede Zeynep Kuran 57.89 ile kızlar disk atmada da Buse Kırbuga 33.94'lük derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Takım sıralamasında Türkiye 26'şar takım arasında erkeklerde 11., kızlarda ise 12. sırada yer aldı.
2021 Dünya Şampiyonası Trabzon'da
2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) 16-20 Kasım tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2021 yılındaki şampiyonanın Trabzon'da yapılmasını kararlaştırmıştı.
Hırvatistan'daki şampiyonada kurulan stantta üzerinde "Haydi Türkiye'ye Gidelim" sloganı taşıyan tanıtıcı tişörtler dağıtıldı.
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