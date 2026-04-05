Fenerbahçe, Beşiktaş engelini uzatma dakikalarında aştı

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

[1/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio (21) ile Beşiktaş oyuncusu Wilfred Ndidi (arkada) mücadele etti. [2/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene (solda) ile Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (sağda) mücadele etti. [3/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Nelson Semedo (27) ile Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (sağda) mücadele etti. [4/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Nelson Semedo (27) ile Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (arkada) mücadele etti. [5/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anthony Musaba (20) ile Beşiktaş oyuncusu Rıdvan Yılmaz (33) mücadele etti. [6/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anthony Musaba (ortada) ile Beşiktaş oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi (solda) mücadele etti. [7/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Anthony Musaba (solda) ile Beşiktaş oyuncusu Rıdvan Yılmaz (sağda) mücadele etti. [8/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio (solda) ile Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu (sağda) mücadele etti. Asensio, pozisyonun ardından hakemin kararına itiraz etti. [9/9] Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oteknik Direktörü Domenico Tedesco (solda) bir pozisyon sonrası oyuncularına tepki gösterdi.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Derbi performansı göz doldurdu

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

Cherif net pozisyonları değerlendiremedi

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan 19 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde çok net 2 gol pozisyonundan faydalanamayarak tribünlerin tepkisini çekti.

Beşiktaş Kadıköy'de 2 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Kadıköy'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilen Beşiktaş daha sonra oynadığı 2 maçta rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası maçında da sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Bu sezon derbi kazanamadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

Ersin Destanoğlu yıldızlaştı

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Deplasmandaki yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe derbisine kadar deplasmanda üst üste 11 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, bu sezonki 3. dış saha yenilgisini yaşadı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye konuk olduğu maçlarda üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kadıköy'de son dakikada gelen penaltı golüyle sona erdi.

Murillo hastanelik oldu

Karşılaşmanın 36. dakikasında Archie Brown ile girdiği bir pozisyonda yüzüne darbe alan Amir Murillo, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıyı tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, devre arasında kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine 46. dakikada Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

Ndidi cezalı duruma düştü

Derbinin 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü.

ikas Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da sarı kartını gören Beşiktaşlı futbolcu, cezası nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Bu arada Ndidi yaşadığı sakatlığın ardından 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Domenico Tedesco: “Bu galibiyeti aldığımız için gerçekten mutluyum”

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, müsabakaya 11 yabancıyla çıkmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Oyuncuların nereden geldiklerine, onların milliyetlerine bakmıyorum. Benim için önemli olan şey performansları. Bir bakarsınız önümüzdeki maçlardan birinde 6 Türk oyuncuyla oynarız. İsmail dün antrenmanda sert bir darbe almıştı. Aslında yürüyemiyordu bile ama kulübede olmak için ilaç aldı. Nene 3 gol atmıştı, Musaba iyi bir performans göstermişti ve kanatlarda onlarla oynamaya karar verdim. Semedo ve Skriniar sakatlıktan döndü, Skriniar 2 gün antrenman yapabildi çok büyük karakter kendisi. Maç sonu kutlamalarımın sebepleri bunlardı çünkü zor süreçten geçiyorduk. Semedo 5 gün çalıştı, Talisca sakatlıktan döndü. Bugün bu galibiyeti aldığımız için gerçekten mutluyum. Takım ve taraftar için önemliydi. Bu bilinçle duygularımı biraz dışa vurmak istedim."

Galibiyet için penaltıya ihtiyaç duymamaları gereken bir performans gösterdiklerini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Hakemlerle bir problem yaşamıyorum, sarı kart gördüğüm pozisyonda Cerny saha dışına çıkmıştı. Onu düşecek diye tuttum ama sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu, çok net pozisyonlar ürettik. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pek çok pozisyon vardı. Bu pozisyonlarla penaltıya ihtiyaç olmazdı, çok iyi performans sergilediğimizi düşünmüyorum. Son haftalardaki maçlar baz alınırsa Beşiktaş ve Trabzonspor zirvededir. Özgüveni yüksek, güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Galip geldiğimiz için mutluyum."

Domenico Tedesco, Talisca'nın oyundan alınmasıyla ilgili soruya, "Talisca iyi oynadı, özellikle de ilk yarıda. 60. dakikada gücünün azaldığını hissettim. Cherif'in bize güç katacağını hissettim. Savunma arkası koşuları yapmamız gerekiyordu. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacağını düşündük. Karar ikisinin karışımıydı. Hem taktiksel hem de gücünün azaldığını düşündüğüm için." yanıtını verdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun ilk izlenimlere göre durumunun kötü olmadığını, ödem bulunduğunu, ödem geçtikten sonra tekrar kontrol edileceğini ifade etti.

Tedesco, N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün harika bir performans sergiledi. İkinci toplarda çok güçlüydü. Beşiktaş'ın en güçlü yönleri bu aslında. Bunu yapan çok kaliteli oyuncular var ama Kante hep oradaydı. Çok keskindi, ikili mücadelelerde çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, top taşıma anlamında da çok iyiydi. Belirleyici bir oyun oynadı. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır, onun da vardı. Milli arada bizle değildi çünkü milli takımdaydı. Burada olan tüm oyuncularla şiddeti yüksek antrenmanlar yaptık ve çok çalıştık. Ceza sahası içinde savunma yapmayı ve ortaları engellemeyi çalıştık. Savunmamız bu anlamda çok iyiydi. Derbilerde gol yememek size galibiyete giden yolu açıyor. Beşiktaş gibi ofansif anlamda güçlü oyunculara karşı gol yememek önemliydi. Ederson da çok iyiydi. ilk yarıda 1-2 pozisyon vardı. Bunlarda da Ederson iyiydi."

Karşılaşmada her şeyin mükemmel olmadığını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her şey mükemmel değildi bugün. Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. Maça da hızlı başlamak istedik, oyun kurulumunda ilk yarıda sıkıntılarımız vardı. Her şey mükemmel değildi, her şeyin mükemmel olması için girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olmamız gerekiyordu. Bugün 1-2 gol yiyebilirdik ama bizim girdiklerimizin 3-4 tanesi kesin gol olması gereken pozisyonlardı. Baskı bu oyunun parçası ama bazen itici de oluyor bizler için. Çünkü hep kazanmamız gerekiyor. Puan kaybedince oyuncuları tekrar hayata döndürmek gerekiyor. Karagümrük maçından sonra 2-3 gün konuşmalarla takım hayata döndü. Bu pozitif işaret ama devam etmemiz gerekiyor. Sezon çok ateşli diyebiliriz.”

Sergen Yalçın: “Yaşananların doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum”

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, penaltı pozisyonu ile ilgili olarak "Hakem pozisyona 50 metre uzak, pozisyonu görme ihtimali yok. Hadi hata yaptı penaltıyı verdi, maçtan sonra izledik. Pozisyon ceza sahası dışında. Devamında zaten penaltıyla alakası yok. Trabzon'da, Galatasaray'da, ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında yaşananların doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimden beri çok çalışıyoruz. Gelecek adına ciddi adımlar attığımızı düşünüyoruz ama bu tür olaylar şevkimizi çok kırıyor. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı. VAR'daki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu şartlarda kupa falan kazanamayız"

Bu sezon oynadıkları derbilerde yaşananlardan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

“Oyuncular pozisyonun penaltı mı sarı kart mı kırmızı kart mı olduğunu zaten biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar kararlar verilmesini nasıl normal karşılayalım? Bizim zaten şampiyonluk iddiamız yok. Kupa heyecanımız var. Bu şartlarda kupa falan kazanamayız. Öyle bir şansımız olduğunu düşünmüyorum bu yönetimlerle, bu kararlarla. Hakem hata yapabilir ama VAR'dakilerin kare kare seyredip böyle bir yorum yapması nasıl bir mantık. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Derbileri kaybedebiliriz ama bu sene oynadığımız tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil, ben şoktayım. Devre arası ciddi bir değişim yaşadık. Çok da art niyetli olmamak lazım. Çocuklar mücadele ediyorlar. 'Hakemi de yeneceksin.' eski bir modaydı. Artık öyle bir moda yok. VAR'ın olduğu yerde böyle bir cümle kurulamaz. Masa başında karar veriliyor ve bu bizi ciddi etkiliyor. Art niyetli olmak, insanları kötülemek istemiyorum ama penaltıyı bir kez daha izleyin. Penaltı olup olmadığına bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı kimse. Bunları kendi adıma da söylüyorum. Bize zaten vermiyorlar böyle pozisyonları. Rakipler kırmızı yemiyor, penaltı yemiyor böyle pozisyonlarda.”

"Kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı"

Sergen Yalçın, derbiyi ise şöyle değerlendirdi:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmek istemezdik, amacımız kazanmaktı. Oyuna iyi başladık. İlk yarı kontrolümüzdeydi, öne geçebilirdik ama topu içeri atamadık. İkinci yarıda rakip daha iyi oynadı, daha baskılıydı. Bireysel hatalarla pozisyon verdik. Oyuncularım iyi mücadele etmeye çalıştılar. Murillo sakatlandıktan sonra takımın dengesi bozuldu. Gökhan haftalardır oynamıyor. Bugün Murillo sakatlığından sonra içeri attık. Hatalar yaptı ama oyuncu hata yapabilir. Hata olmasa zaten gol olmaz. Birileri hata yapacak ki birileri gol atsın. Hata olması normal. Biz her zaman onların yanındayız. Onlarla görüşüyoruz. Bugün kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade son dakikada verilen penaltının adaletsiz olması. Bizi en çok üzen şey bu. Maç kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı."

Serdal Adalı: "Bu MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekil devam ettiği müddetçe Türk futbolunun ileri gitmesinin imkanı yok"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye derbide 1-0 kaybetti. Chobani Stadı'nda oynanan maçın ardından Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Misafirperverlikleri için Fenerbahçe yönetimine teşekkür eden Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Bizi çok güzel ağırladılar. Oynanan oyunla ilgili de bana göre gayet keyifli bir mücadele oldu. Ancak hepimizin de şahit olduğu bir son dakika penaltısı bizi maalesef yine tekrar hakem konuşmaya, VAR konuşmaya mecbur bıraktı. Camia olarak da ben de her hafta işte bu VAR'la ilgili açıklama yapmaktan yorulduk, sıkıldık. Pozisyonu hepimiz seyrettik, tüm Türkiye de seyretti. Ortada saçma sapan bir hadise var. Maalesef bizim şikayet ettiğimiz gibi de bizim haricimizdeki 17 takım da bu mevcut MHK'den, VAR'dan en az bizim kadar da şikayet ediyor. Artık söylemekten de yoruldum ama bu MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekil devam ettiği müddetçe Türk futbolunun bir santim ileri gitmesinin imkanı yok."

Serdal Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birazcık utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün görevlerinden istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşerler. Her hafta bunları biz konuşuyoruz, diğer takımlar konuşuyor. Adamda utanma, sıkılma olur. Lütfen Türk futbolunun yakasından bir düşün. Yeter artık. Neye çalışıyoruz biz? Bir taraftan kulübün mevcut şartlarıyla uğraşırken, bir taraftan transfer yapalım. Camianın bir yüzü gülsün derken, emek veriyoruz, para harcıyoruz. Sonra bir VAR hakemi... Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yok. Bizim bir iddiamız mı vardı? Şampiyonluk iddiamız mı vardı? Yok. Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Öyle bir iddiamız kalmadı."

Derbinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a tepki gösteren Adalı, "Dünyada sorunsuz şekilde devam eden bir sistem, maalesef Türkiye'de en büyük sorun. Bunda bir anormallik yok mu? Biz mi yanlış düşünüyoruz? Dünya bu VAR ile futbolunu yönetirken, kararların doğru olması için mücadele ederken, bir tek bu iş Türkiye'de VAR faciası... Hakem görmemiş olabilir. '50 metre gerideydi.' diyorlar. Sen çağırıp bu çizginin içinde mi, dışında mı, faul var mı, hocam bunu bir izle demez misin?" ifadelerini kullandı.

Sahada iki takımın da emek verdiğinin altını çizen Adalı, "Mücadele ediyor bu çocuklar. Burada bir emek veriliyor. Boş verin bizim harcadığımız zamanı, parayı. Çocuklar 100 dakika mücadele verdi. Fenerbahçe de verdi. Bunların bu emeğini nasıl boşa çıkarırsınız? Siz bu emeği nasıl gasp edersiniz? Koskoca Türkiye'de, 90 milyonluk Türkiye'de eğer biz 15 hakem yetiştiremiyorsak... Portekizliler 1,5 senedir eğitmenlik yapıyor. Adı eğitmen, kimi eğitmişler? Lafa geldi mi mahkemeye verecekmiş koskoca camiayı. Hadi ver şimdi göreyim. Onların biraz şerefi varsa bırakır giderler." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın "Bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine Adalı, "Biz o tiyatronun bir parçası olmak istemedik." yanıtını verdi.

Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa onun da en alasını yaparız"

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, saha içinde kalmak istediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri için gerekirse kavga edeceklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torunoğulları, maça gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Beşiktaş'ı mücadelesi sebebiyle tebrik eden Ertan Torunoğulları, "Futbol kuralları içinde centilmence bir maç oldu. Skoru daha önceden de alabilirdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı. Ama futbol bu. Bazen 30. saniyede pozisyon oluyor, bazen uzatmada oluyor. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Biz ilk gün söylediğimiz gibi takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu germek istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini dile getiren Torunoğulları, şunları kaydetti:

“Rakip takım, ismini vermiyorum ama hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız.”

"Biz bugün şanssız günümüzdeydik"

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna VAR'da gözlemci bulundurmak için teklifte bulunduklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olur." diye konuştu.

Maçın son dakikasındaki penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Torunoğulları, "Futbol öyle bir şey ki, bunu oynayan bilir. Televizyonda birçok yorumcu, eski hakem arkadaş var, eğer bir hakem isterse inceden inceden maçı istediği seviyeye getirebilir. Bugün de birçok pozisyonda maalesef biz de dışarıdan bunu gördük. Penaltı pozisyonu çok taze, net göremedik içeride mi dışarıda mı diye." açıklamasında bulundu.

Torunoğulları, Sidiki Cherif'in maçta değerlendiremediği pozisyonlarla ilgili şunları aktardı:

"Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun gerekeni yapacaktır. Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız."

Torunoğulları, mücadelenin ilk yarısında sakatlanın İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun yarın MR'ının çekileceğini, doktorlardan henüz oyuncunun durumuyla ilgili bilgi gelmediğini de sözlerine ekledi.