Milli cimnastikçiler, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, gençler kategorisinde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Selen Camcı, Bulgaristan'daki organizasyonda labut aletinde 24.750 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alya Arslan ise top aletinde elde ettiği 22.500 puanla bronz madalya aldı.

Ada Kaplan ve Selen Camcı'dan oluşan genç milli takımı da 93.400 puanla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Ada Kaplan, çember aletinde 23.550 ve kurdele aletinde 22.650 puan alarak iki alette de finalleri 5. sırada tamamladı.