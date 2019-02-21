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Spor

Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda

İki takım arasında geride kalan 21 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-4 üstünlüğü bulunuyor.

Selçuk Kılıç  | 21.02.2019
Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda

Trabzon

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'un Göztepe maçında muhtemel 11'i şöyle:

Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega.

Karadeniz ekibi, basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla İzmir'e gidecek.

Göztepe'de 4 eksik

Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

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