Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,983.40
Altın
1,338.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Spor

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Hilmi Sever  | 21.02.2019
Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti

Benzer haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

'Dede' lakaplı golcü 'ben hala buradayım' diyor

'Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçeceğiz'

'Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçeceğiz'
Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor
Fikret Orman'dan derbi maçın tarihine tepki

Fikret Orman'dan derbi maçın tarihine tepki