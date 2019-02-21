Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.
Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.